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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. استشهاد وإصابة 4 مدنيين بقصف لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
استشهد مواطنان وأصيب اثنين آخرين أحداهما امرأة في قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم على قرية شرياف بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء.
وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن يزيد محمد الصيعمي وعبدالله زيد الصيعمي استشهدوا اليوم الثلاثاء وأصيب مبارك علي الصيعمي وفوزيه صالح الصيعمي بقذائف مدفعية أطلقتها مليشيات الحوثية على قرية شرياف عزلة الظهرة بمديرية القرشية.
وأشار الى أن المواطنة فوزية في حالة صحية حرجة وتعاني من نزيف داخلي بعد أصابتها بشظايا إحدى القذائف التي اطلقتها المليشيا على قريتها وأنها ترقد حاليا في العناية المركزة لأحد المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.
ولفت الى أن المليشيات الحوثية كثفت قصفها المدفعي على قرى وعزل منطقة الظهرة وأطلقت اكثر من 30 قذية مدفعية على أهالي قرية شرياف تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين.
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