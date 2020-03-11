شاهدوا وصلة رقص لـ”سما المصري” تثير الجدل وتغضب الجمهور

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري جمهورها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وأثارت من خلالة غضب الجمهور بشكل مثير للجدل حيث أنها كانت ترقص بقميص نوم أزرق، وانهالت عليها التعليقات التي تنتقدها بسبب فيديوهاتها المثيرة للجدل دائماً.
وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تخفي وجهها وكانت ترتدي “قميص نوم” أزرق اللون وكانت تقص على أنغام الموسيقى للجمهور أونلاين.
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