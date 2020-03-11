- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
استشهدت فتاة متأثرة بجراحها، اليوم الثلاثاء، إثر قصف لمرتزقة العدوان في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وأفادت مصادر طبية في الحديدة عن استشهاد فتاة متأثرة بجراحها نتيجة قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة استهدف منزلها في قرية دوم الهادي بمديرية التحيتا.
وفي وقت سابق من اليوم تعرضت الطفلة بثينة محمد حسن نعمان البالغة من العمر 9 سنوات لجروح اثر استهداف قوى العدوان بصاروخ كاتيوشا منازل المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي المحاصرة
يشار إلى أنه أصيب أمس الاثنين رجل وامرأة بجروح بعد استهدافهما بنيران مرتزقة العدوان بمنطقة الجبلية والسويق في مديرية التحيتا.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فتاة بقصف للمرتزقة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.