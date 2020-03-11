استشهاد فتاة بقصف للمرتزقة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



استشهدت فتاة متأثرة بجراحها، اليوم الثلاثاء، إثر قصف لمرتزقة العدوان في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر طبية في الحديدة عن استشهاد فتاة متأثرة بجراحها نتيجة قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة استهدف منزلها في قرية دوم الهادي بمديرية التحيتا.

وفي وقت سابق من اليوم تعرضت الطفلة بثينة محمد حسن نعمان البالغة من العمر 9 سنوات لجروح اثر استهداف قوى العدوان بصاروخ كاتيوشا منازل المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي المحاصرة

يشار إلى أنه أصيب أمس الاثنين رجل وامرأة بجروح بعد استهدافهما بنيران مرتزقة العدوان بمنطقة الجبلية والسويق في مديرية التحيتا.