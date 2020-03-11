تصاعد خروقات العدوان ومرتزقته في محافظة الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - اثار القصف السعودي على ميناء الحديدة الخليج 365 – صنعاء واصلت قوى العدوان خلال الساعات الماضية تصعيد خروقاتها بمحافظة الحديدة لتصل الى 248 خرقاً في اقل من يوم. وأوضح مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة أن من بين خروقات العدوان تحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين والجبلية وكيلو 16 وحيس. وذكر المصدر أن قوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية في شارع الخمسين.. مشيرا إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً ٢٨ خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و٢٠٩ خروق بالأعيرة النارية المختلفة.

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