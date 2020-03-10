شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : بعد أن اجبره الحوثيين على النزوح من الجوف وظهر في قناة "الحدث" يذرف الدموع قهرا.. هذا مصيره بعد وصوله مارب (صور وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجنرال الأحمر : يستعرض مستجدات ”الجوف“ ويتحدث عن زيارة ”المبعوث الاممي“ الى ”مأرب“ ويؤكد: ”مصرون على 6 أقاليم“ وفاة فنان يمني كبير .. والرئيس هادي يعزي (الاسم) صحفي وسياسي يمني .. يكشف عن شحنة أسلحة لنجل هادي تهدد بإقالة بن عديو قرار هام وعاجل : من وزارة الدفاع بالتزامن مع أشتداد المعارك في جبهة اليتمة

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