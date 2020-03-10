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عدن - ياسمين التهامي - جديد الانتهاكات الحوثية .. كلاب بوليسية تحمل أسماء أهم القيادات العسكرية في نظام “صالح“

جديد اب برس​ Advertisements ​ امت الملیشیا الحوثیة بإطلاق أسماء أشخاص محسوبین على الرئیس السابق علي

عبد الله صالح أغلبھم مقربین منھ على مجموعة من الكلاب البولیسیة التي كانت

متواجدة بدار الرئاسة والأمن المركزي والقوات الخاصة.

وقالت مصادر مطلعة لـ" المشھد الیمني " الیوم الثلاثاء أن الحوثیین أطلقوا أسماء

قیادات وطنیة مرغت أنف الحوثیین على مجموعة كلاب منھا كلب تابع للرئیس السابق

علي عبد الله صالح والذي قتل وھو بجانبھ بقصره بالعاصمة صنعاء .

وأضافت المصادر أن الحوثیین اطلقوا أسم قائد مقرب من الرئیس السابق (ط . م )

على كلب الرئیس صالح كما أطلقت أسماء قیادات وطنیة أغلبھا مقربة من صالح على

مجموعة الكلاب البولیسیة والتي یتم استخدامھن الآن لكشف المتفجرات لصالح

الحوثیین .

وزودت المصادر المشھد الیمني بھذه الأسماء والتي لن نفصح عنھا احتراما لھذه

القیادات الوطنیة والتي تقف ضد المشروع الفارسي في الیمن ومنھا (ع. ه ) و(ع. م )

و( أ . ع ) والتي إطلاق أسمائھم على ثلاثة كلاب اخرات .

الجدیر ذكره أن ھذه التصرفات تكشف أخلاق الملیشیا الھابطة كیف لا وقد وصل

الحال بھم إلى سب وقذف صحابة رسول الله . امت الملیشیا الحوثیة بإطلاق أسماء أشخاص محسوبین على الرئیس السابق عليعبد الله صالح أغلبھم مقربین منھ على مجموعة من الكلاب البولیسیة التي كانتمتواجدة بدار الرئاسة والأمن المركزي والقوات الخاصة.وقالت مصادر مطلعة لـ" المشھد الیمني " الیوم الثلاثاء أن الحوثیین أطلقوا أسماءقیادات وطنیة مرغت أنف الحوثیین على مجموعة كلاب منھا كلب تابع للرئیس السابقعلي عبد الله صالح والذي قتل وھو بجانبھ بقصره بالعاصمة صنعاء .وأضافت المصادر أن الحوثیین اطلقوا أسم قائد مقرب من الرئیس السابق (ط . م )على كلب الرئیس صالح كما أطلقت أسماء قیادات وطنیة أغلبھا مقربة من صالح علىمجموعة الكلاب البولیسیة والتي یتم استخدامھن الآن لكشف المتفجرات لصالحالحوثیین .وزودت المصادر المشھد الیمني بھذه الأسماء والتي لن نفصح عنھا احتراما لھذهالقیادات الوطنیة والتي تقف ضد المشروع الفارسي في الیمن ومنھا (ع. ه ) و(ع. م )و( أ . ع ) والتي إطلاق أسمائھم على ثلاثة كلاب اخرات .الجدیر ذكره أن ھذه التصرفات تكشف أخلاق الملیشیا الھابطة كیف لا وقد وصلالحال بھم إلى سب وقذف صحابة رسول الله .

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