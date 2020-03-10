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عدن - ياسمين التهامي - مسؤول إسرائيلي يهاجم حسن نصر الله ويهنأ هيفاء وهبي بعيد ميلادها

نشر المتحدث باسم الجیش الإسرائیلي أفیخاي أذرعي تغریدة جدیدة لھ على حسابھ

الرسمي في "تویتر" مساء الیوم الثلاثاء، ھنأ فیھا الفنانة اللبنانیةھیفاء وھبي بعید

میلادھا.

وتھكم المتحدث باسم الجیش الإسرائیلي في تغریدتھ، على الأمین العام لـ"حزب الله"

اللبناني، حسن نصر الله، قائلا: نصر الله أكید ما جبلك ھدیّة بسبب الأزمة المالیة الّي

وقع فیھا... ھیدي المر ّ ة جبلك شي؟ ولا كالعادة؟".

وتمنى أدرعي للفنانة اللبنانیة، ھیفاء وھبي، كل الخیر، آملا الابتعاد عن "إرھاب"

حزب الله، بدعوى أن الإرھاب لا یناسبھا.

وقال أفیخاي أدرعي " بتمنّالك ّ كل الخیر بعیدك، وبتأمل تبعدي عن إرھاب حزب الله

لإنّھ الإرھاب ما بیلبقلك"

وأرفق أدرعي شریطا فیدیو لتھنئة ھیفاء وھبي، مشیرا إلى أنھ سبق وھنأھا العام

الماضي، في التوقیت ذاتھ، للغرض نفسھ، ناشرا بعض فقرات من أشھر أغانیھا.

جديد اب برس​

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