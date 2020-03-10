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عدن - ياسمين التهامي - انتشار واسع لقوات الحزام الأمني في عدن ومصدر يكشف السبب

شهدت العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الثلاثاء، انتشاراً واسعاً لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي . وقال مصدر محلي إن قوات الحزام الأمني التابعة لـ"الانتقالي" انتشرت بشكل واسع منذ صباح اليوم الثلاثاء، في مديريات؛ الشيخ عثمان، دار سعد، الممدارة، السيلة والمحاريق.

وأوضح المصدر أن الانتشار الأمني يهدف إلى ملاحقة مطولبين أمنياً ومنع حمل السلاح أو بيعه وكذا السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية والدراجات النارية وإزالة العاكس من على المركبات. جديد اب برس​ Advertisements ​

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