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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 11-03-2020? - آخر تحديث الاربعاء 11-3-2020? آخر الاخبار, أخبار الجنوب, أخبار عدن, اخبار الواجهة الرئيسية, صحافة نت فقط أوقف امن جوازات مطار عدن الدولي مسافران يمنيين الأول يدعى (خ.ا.ص.ق) كان مسافر على رحلة الخطوط الجوية اليمنية المغادرة الى (مومباي) بالهند والثاني يدعى (ق.م.ع.ق ) كان مغادرا على رحلة طيران الملكة بلقيس إلى عمان (الاردن).

واوضح مصدر مسؤول بالمطار ان ضباط جوازات مطار عدن الدولي وجدوا أثناء فحص إجراءات السفر في منظومة الرقابة الحدودية بأن المسافران هما مطلوبان أمنيا لارتكابهما جرائم قتل.

وقامت ادارة الجوازات بتسليمها رسميا لشرطة المطار لأحالتهم للجهة المختصة لاستكمال التحقيقات حسب النظم المتبعة بذلك. جديد اب برس​ Advertisements ​

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