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عدن - ياسمين التهامي - نصايح عامة:لإطالة عمر سيارتك.. نصائح بسيطة عند تغيير زيت المحرك

كشف خبراء سيارات عن نصائح هامة عند تغيير زيت محرك السيارة، حيث أن عملية اختيار الزيت المناسب للسيارة ضرورية للغاية.

ونستعرض عدة نصائح مهمة يجب اتباعها عند تغيير محرك السيارة ومنها:

1- يجب اختيار نوع الزيت عن طريق كتالوج السيارة الذي يحدد شكل وتكوين الزيت المناسب للسيارة ويتوفر ذلك في قسم الصيانة في الكتالوج في جزء تغيير الزيت.

جديد اب برس​

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2- المواصفات الخاصة بالزيت في كتالوج السيارة تناسب أقل مواصفات وبالتالي يمكن شراء زيت بمواصفات أحسن بشكل طبيعي.

3- لا توجد شركة أفضل من شركة لأن كل شركة لديها أكثر من منتج منهم ما يناسب السيارة ومنهم ما لا ينسابها.

4- الفرق بين الشركات في الشهادات التي تحصل عليها الزيوت في الاختبارات العالمية.