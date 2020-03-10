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عدن - ياسمين التهامي - ولادنا الأن:الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية ناجحة غرب سامراء.... تفاصيل

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق في منطقتي الزورة وضفاف نهر الثرثار غرب سامراء المقدسة. إن “معلومات استخباراتية دقيقة افادت بتواجد عناصر تابعة لتنظيم داعش الارهابي في منطقتي الزورة وضفاف نهر الثرثار “. مشيرا الى ان “قوة من فوج طوارى اللواء وكتيبة المدفعية والاختصاصات العسكرية نفذت عملية الدهم والتفتيش حيث تم تمشيط ومعالجة أماكن تواجد الارهابيين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابر الهاون”. جديد اب برس​ Advertisements ​ واضاف البيان، ان “العملية حققت اهدافها باصابة وقتل عدد من عناصر التنظيم الارهابي وتأمين المناطق التي تقع داخل وخارج قاطع المسؤولية في مدينة سامراء”.

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