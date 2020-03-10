شكرا لقرائتكم خبر عن صور أولية لمراكز عزل مرضى كورونا في صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، بتجهيز ثلاثة مراكز عزل صحي في ثلاث مديريات خارج العاصمة صنعاء. وأكدت المصادر أنه تم تجهيز مركز عزل صحي في منطقة اسناف بمديرية جحانة، استعدادا لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية تعمل على استكمال تجهيز مركزين للعزل الصحي في مديريتي بني مطر وهمدان الواقعة في ضواحي صنعاء. جديد اب برس​ Advertisements ​



وكانت وزارة الصحة الحوثية ومنظمة الصحة العالمية، قد أكدتا في تصريحات متطابقة الاسبوع الفائت "خلو اليمن من فيروس كورونا المستجد حتى الآن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور أولية لمراكز عزل مرضى كورونا في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.