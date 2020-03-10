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عدن - ياسمين التهامي - صعدة.. مصرع 9 حوثيين بينهم قيادي ميداني بقصف مدفعي استهدف تجمعاً في باقم

لقي ٩ من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهم بينهم قيادي ميداني، اليوم الثلاثاء، في محاولات تسلل فاشلة قامت بها المليشيات في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني المرابط في تبة الخزان ولكن محاولاتهم باءت بالفشل وتكبدت المليشيات على إثرها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

جديد اب برس​

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ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن العميد الباهلي أن مدفعية الجيش الوطني أستهدفت مجاميع من مليشيا الحوثي أثناء إجتماع لها، بينهم القيادي البارز في صفوف المليشيات المدعو أبو الحسين الرزامي.

وفي حجة شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في حرض ومستبأ.