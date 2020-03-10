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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن :تعرف على اسماء المطلوبين امنيا الذين تم القبض عليهم في الشيخ عثمان

كشف مصدر امني ل كريتر سكاي عن تفاصيل جديدة حول الحملة الامنية التي نفذتها الوية الدعم والاسناد استهدفت حي المحاريق والسيلة في الشيخ عثمان. وكشف لكريتر سكاي عن عدد المطلوبين الذين تم القبض عليهم وهم 50 مشتبه بينهم 3 مطلوبين امنيا. جديد اب برس​ Advertisements ​ وتابع قائلا ان الثلاثة من ضمن القائمة المطلوبة للامن في عدن على خلفية الفوضى التي قاموا بها وهم نزيه محمد وعلاء النصيري ومحمد العدني. واشار ان المعتقلين نقلتهم القوات الامنية التي نفذت الحملة الى معسكر اللواء الخامس في لحج الذي يقوده صالح السيد مدير امن لحج. واختتم قائلا لن تتوقف الحملة الامنية حتى يتم كسر شوكة البلاطجة حد قوله وعودة الاستقرار الامني لحي السيلة والمحاريق.

مردفا سنضرب بيد من حديد لمن حاول اثارة الفوضى والبلطجة على المحال التجارية في حي السيلة بالشيخ عثمان.

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