شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا لتورم القدمين وزيادة الماء بالجسم.. تناول 3أكواب من شراب هذه النبتة الطبيعية وستندهش من النتيجة خلال أسبوع واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحيانا يكون زيادة الماء بالجسم عرض لوجود مشكلة صحية مثل مشكلات القلب أو الكلى، ولذلك لابد من معرفة سبب زيادة الماء بالجسم.

حتى وإن كان الجسم يحاول دائما أن ينظم السوائل بداخله بواسطة الهرمونات، إلا أن هذه العملية لا تنجح مائة بالمائة في جميع الأحيان.. ولذلك قد يظهر أحيانا بعض الانتفاخات وبعض الورم فى الأطراف.

ولكن يمكن التخلص من هذا الورم بفضل النباتات الطبيعية. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​​​

- شراب البولدو: شراب ورق نبات البولدو جيد جدا للتخلص من الماء الزائد فى الجسم على أن تحافظ على عدم الإفراط فى استخدامه.

هذا النبات ينقى الجسم من السموم ويخلصه من الماء الزائد، كما أنه يعالج التهابات الكلى وينظم ويخلص الجسم من الغازات ومشاكل الجهاز الهضمى.

ينصح بتناول من ثلاث إلى أربعة أكواب من هذا الشراب أسبوعيا، خمسة عشر دقيقة بعد الوجبة الرئيسية، لا ينصح باستخدام هذا الشراب للمرأة الحامل، لا تتناول ابدا أكثر من ثلاثة أكواب يوميا.

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