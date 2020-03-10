شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة للتخلص من مرض السرطان.. احرص على ممارستها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر دوروفييف، عن إجراءات يمكن اتخاذها لتقليص خطر الإصابة بمرض السرطان.

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وذكر دوروفييف، نائب رئيس مستشفى الأورام في مقاطعة سفيردلوفسك لشؤون الجراحة، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أن أول إجراء احترازي يجب على الشخص اتخاذه لتقليص هذا الخطر هو إجراء فحوصات طبية دورية.

وأوضح أن البرامج الطبية الحديثة تتيح الكشف عن مشاكل طبية قد تكون مؤشرا على إصابة الشخص في المستقبل بمرض السرطان، بما في ذلك الأورام الحليمية والغدية والسلائل، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص لا يزورون الطبيب إلا بعد ظهور أعراض واضحة لإصابتهم، عندما يدخل المرض مرحلة متقدمة ويحتاج إلى علاج طويل الأمد دون أي ضمانات لنجاحه.

ونصح الطبيب بإجراء التصوير المقطعي والشعاعي للرئتين سنويا، لاسيما بعد أن يبلغوا 40 عاما، كما نصح الرجال فوق هذا السن بزيارة طبيب المسالك البولية سنويا، والنساء بإجراء فحوصات بالموجات فوق الصوتية للغدد الثديية مرتين سنويا، علاوة على تصوير الثدي الشعاعي كل عامين.

عن روسيا اليووم