شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ‘‘حسن نصرالله’’ بفيروس كورونا .. ومفاجأة مزلزلة بشأن مصيره وهوية الشخص الذي نقل إليه العدوى (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت إعلامية لبنانية جدلا كبيرا بشأن حديثها عن إصابة حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني.

وقالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف إن الأوساط الإعلامية تداولت أنباء عن إصابة نصر الله بفيروس كورونا بعد استقباله وفدا إيرانيا.

وأوضحت في تغريدة لها على تويتر:"تداولت أوساط إعلامية عن إصابة حسن نصرالله بفيروس كورونا بعد استقباله وفدًا رفيع المستوى قادمًا من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى لبنان بأسابيع".

وأضافت أن:"هناك تعتيم مطلق على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد ان احدهم مصابًا بالفيروس". أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​​​ يذكر أن آخر ظهور لحسن نصر الله كان في شهر فبراير الماضي.



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