شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: تركيا تغادر سوريا وتبدأ الأن بسحب الأسلحة الثقيلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر عسكري إن تركيا بدأت بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في محافظة إدلب السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله ، إن “أنقرة بدأت تدريجيا بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب السورية وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 5 مارس”، في إشارة إلى اجتماع القمة بين الرئيسين التركي والروسي.

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تركيا تغادر سوريا وتبدأ بسحب الأسلحة

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أجريا يوم 5 مارس الجاري، مباحثات حول التصعيد الأخير في محافظة إدلب السورية

وتقول روسيا أن القمة أسفرت عن الاتفاق على وثيقة مشتركة تنص على التمسك بصيغة أستانا للتسوية السورية، ووقف إطلاق النار في إدلب وتسيير دوريات مشتركة في قسم من طريق M4 الاستراتيجي.