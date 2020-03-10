شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن امرأة تمارس الجنس مع طفل عمره 13 عام.. وحين وصلت المحكمة كان القرار الصادم .. والمفاجأة في السمك والبطاطس ؟ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواجه امرأة بريطانية متزوجة، السجن عقب إدانتها بثلاث تهم تتعلق بممارسة النشاط الجنسي مع طفل، بعد أن مارست الجنس مع صبي وقتما كان يبلغ من العمر 13 عامًا.

وقامت "ليا كورديس" عاملة الحضانة، البالغة من العمر 20 عامًا بإغواء طفل عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• امرأة تمارس الجنس مع طفل عمره 13 عام.. وحين وصلت المحكمة كان القرار الصادم .. والمفاجأة في السمك والبطاطس ؟ (صور)

• وردنا الان : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد

• عـــــاجـــــل : اكرامية جديدة من الملك سلمان إلى ابناء اليمن

• مذيعة "mbc" السعودية لجين عمران في وضع مثير مع مصطفى الاغا .. ارتدت ملابس فاتنة فسحرت عقلة ..(فيديو)

• أجمل مذيعة بقناة الجزيرة تظهر في حفل زفاف شقيقها بملابس صارخة وتخطف الانظار بإطلالة جريئة وساحرة .."شاهد الصور"

Advertisements

• وداعا لضغط الدم والأزمات القلبية .. تناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا وعش طوال حياتك مرتاح البال

• هل تذكرون الأميرة هيا بنت الحسين .. شاهدو المفاجأة التي أعلنتها فجر اليوم بشأن محمد بن سلمان وابنتها جليلة !؟

• اربعة تطبيقات اذا كانت موجودة على هاتفك قم بحذفها سريعا قبل أن تدمر حياتك ... (شاهد هذا الفيديو الخطير والمرعب)

• ما علاقة الزبادي بالسكتة القلبية وارتفاع ضغط الدم .. معلومة طبيبة ستذهلك !!

• أسد يلتهم فتاة عشرينية بلمح البصر ويهرب بها نحو الغابة .. وعندما بدأ بغرس مخالبه في جسدها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..(شاهد فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية)

----------------------------

لكن الفتاة المتهمة وهي من "وندسور" بمقاطعة "بيركشاير" زعمت أن المراهق اغتصبها، لكن هيئة محلفين في محكمة "ريدينج" كذبت ذلك.

وقامت "كورديس" بإغواء الصبي أثناء لعبه على جهاز "Xbox " الخاص به في غرفة نومه، حيث أزالت عنه ملابسه الداخلية، وطلبت منه ممارسة الجنس.

كما أنها أرسلت رسائل نصية له، وأهدته سمك وبطاطس. وسيحضر الضحية إلى المحكمة مع والديه لسماع النطق بالحكم على كورديس في الشهر المقبل، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تظهر كورديس - التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا عندما قامت بإغواء الضحية - أي ردود فعل حين صدر قرار الإدانة بالإجماع اليوم.

وأفرج عنها بعد مثولها بكفالة في انتظار صدور الحكم. وقال القاضي: "أحتاج إلى معرفة المزيد عنك وعن ظروفك الحالية. يجب أن تفهمي أنني أفكر في عقوبة الحبس الفوري".

وأدينت المتهمة بممارسة الجنس مع الصبي مرتين في الشهر، لكن هيئة المحلفين قررت أن القضية توقفت قبل أن تبلغ الفتاة المتهمة 18 عامًا. وتم تبرئتها من تهمتين أخريين تتعلقان بن النشاط الجنسي مع طفل قاصر عندما كانت في الثامنة عشرة.