بعد فشل محاولة السطو.. مسلح يفجر أحد مكاتب بريد وادي حضرموت حضرموت: يمن شباب نت - خاص الثلاثاء, 10 مارس, 2020 - 07:57 مساءً

ألقى مسلح مجهول، صباح اليوم الثلاثاء، بقنبلة يدوية أحد مكاتب بريد وداي وصحراء محافظة حضرموت، "شرقي اليمن".



وقال مسؤول محلي لـ"يمن شباب نت": "إن مسلحاً داهم بريد حوطة أحمد بن زين في مدينة شبام بمحاولة السطو المسلح، لكنه في عملية السطو بسبب عدم انصياع موظفين البريد له".



وأشار المسؤول إلى " أن المسلح اضطر بعد ذلك لتفجير البريد بقنبلة يدوية، ولاذ بالهرب، لافتاً بأنه تم اخماد الحريق بسرعة".



وتشهد مدن وادي وصحراء حضرموت حالة من الفوضى الأمنية، تسبب بعدة حوادث أمنية خلال الأسابيع القريبة الماضية. كلمات مفتاحية :

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