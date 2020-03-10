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العرادة والمقدشي من أجل تحرير الجوف ومارب ودخول صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت معلومات صادرة من ثلاثة  مسؤولين يمنيين اثنان منهما على علاقة وثيقة بالإمارات أن أبو ظبي ستعيد قواتها إلى مأرب، كما ستشارك الفصائل التي دربتها  القوات المشتركة والقوات الجنوبية في استعادة الجبهات التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية، كما أنها ستقود المعركة لتحرير صنعاء وفقاً لما نقله موقع الخبر اليمني.

 

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وأكدت المعلومات أن عودة الإمارات إلى مأرب ومشاركة القوات التي دربتها مرهون باستجابة لمطالب تصحيح الشرعية والضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإجراء تغيير حقيقي في هيكل الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة المحلية.

 

ووفقا للمعلومات فإن الإمارات تقترح تعيين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ذياب بن معيلي محافظاً لمحافظة مأرب وإقالة وزير الدفاع محمد المقدشي وعددا من القيادات العسكرية للمناطق والألوية المنتمية لحزب الإصلاح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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