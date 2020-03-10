شكرا لبحثكم عن خبر العرادة والمقدشي من أجل تحرير الجوف ومارب ودخول صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت معلومات صادرة من ثلاثة مسؤولين يمنيين اثنان منهما على علاقة وثيقة بالإمارات أن أبو ظبي ستعيد قواتها إلى مأرب، كما ستشارك الفصائل التي دربتها القوات المشتركة والقوات الجنوبية في استعادة الجبهات التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية، كما أنها ستقود المعركة لتحرير صنعاء وفقاً لما نقله موقع الخبر اليمني.

Advertisements

وأكدت المعلومات أن عودة الإمارات إلى مأرب ومشاركة القوات التي دربتها مرهون باستجابة السعودية لمطالب تصحيح الشرعية والضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإجراء تغيير حقيقي في هيكل الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة المحلية.

ووفقا للمعلومات فإن الإمارات تقترح تعيين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ذياب بن معيلي محافظاً لمحافظة مأرب وإقالة وزير الدفاع محمد المقدشي وعددا من القيادات العسكرية للمناطق والألوية المنتمية لحزب الإصلاح.