أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الأربعاء الثلاثاء 10 مارس 2020 https://www.elyamnelaraby.com/465779/ محافظ عدن يطمئن على الوضع الصحي للوكيل الشاذلي https://www.elyamnelaraby.com/465783/ لحج .. الأمين العام يدشن توزيع الف سلة غذائية مقدمة من الكويت https://www.elyamnelaraby.com/465786/ محافظ المهرة يناقش المعوقات التي تواجه موردي البضائع عبر ميناء نشطون https://www.elyamnelaraby.com/465789/ Advertisements محافظ المهرة يشيد بجهود مرصد أين في التوعية ونشر الوعي الصحي https://www.elyamnelaraby.com/465790/ احباط مخطط فوضى كان يستهدف مدينة حيس المحررة بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/465791/ باحثة يمنية تكشف عن معلومات صادمة حول ميزانية غريفيث السنوية https://www.elyamnelaraby.com/465793/ الأجهزة الأمنية تلقي القبض على عصابة متخصصة في السرقة بغيل باوزير https://www.elyamnelaraby.com/465796/ الرئيس هادي يعزي بوفاة الفنان انور مبارك https://www.elyamnelaraby.com/465799/ مستشفى المكلا للأمومة والطفولة يتسلم معدات طبية بدعم من دولة الإمارات https://www.elyamnelaraby.com/465812/

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