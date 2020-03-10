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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام شبام يشيد بالتحركات الامنية السريعة في حادثة تفجير بريد الحوطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365 - شبام
اشاد مدير عام شبام رئيس المجلس المحلي عبد الوهاب عبد الله بن علي جابر، بجهود ومتابعة المنطقة العسكرية الاولى لحادثة الحريق الذي اندلع في مبنى مكتب بريد الحوطة في المديرية صباح اليوم.
وعبر المدير العام عن سعادته بالاستجابة السريعة في اداء الواجب الوطني من قبل افراد وقيادة نقطتي القارة وبحيرة بالمديرية وقيامهم بالدور الوطني في تامين موقع حادث مبنى البريد واسهامهم في تطمين المواطنين.
وبعث مدير عام المديرية رسالة شكر لقيادة وافراد نقطتي بحيرة والقارة لقيامهم بالمتابعة في القضية والتحقيق فيها للحد من تلك الاعمال التي تهدف الى زعزعة الاستقرار في المنطقة وبث روح الفوضى فيها.
وكان مجهولون قذ قامو صباح اليوم باضرام النار في مكتب مبنى البريد بمدينة حوطة احمد بن زين، قبل ان تدخل اجهزة الامن في اعادة الاستقرار في المنطقة واخماد الحريق وفتح تحقيقا في الحادث
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