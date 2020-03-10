الباحث باسردة ينال درجة الماجستير بامتياز من جامعة عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 الخليج 365 - عدن نال الباحث علي سعيد باسردة، درجة الماجستير بامتياز من كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، وذلك عن رسالته العلمية الموسومة بـ (الابتكار التسويقي وأثره في الأداء المنظمي) دراسة ميدانية في المصارف اليمنية العاملة في محافظة عدن.

Advertisements وترأس لجنة المناقشة استاذ مشارك د. عبدالله داؤود باوزير، واستاذ مساعد د. سالم يسلم لرضي من جامعة سيئون، وإشراف استاذ مشارك د. ياسر محمد قاسم من جامعة عدن. وأشادت لجنة المناقشات بالدراسة الهادفة إلى اختبار الابتكار التسويقي وأثره على الأداء المصرفي, ومدى تطبيقه على مستوى المصارف العاملة في اليمن, وتحديد العلاقة بين الابتكار التسويقي والأداء المنظمي في المصارف عينة الدراسة, وتشجيع المؤسسات المصرفية على التغيير من الأساليب الإدارية المكتسبة لتمكين إدراج الابتكار التسويقي في النشاط المصرفي بغرض الرفع من أدائها وكفاءتها وتحسين مردودها.

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