القديمي يسلم مفوضية اللاجئين مواقع لإنشاء مراكز مجتمعية في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلم وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، اليوم، فريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمديريتي الخوخة والتحيتا، مواقع إنشاء المراكز المجتمعية الهادفة لخدمة النازحين والمجتمع المضيف بجميع القطاعات.



ونوه بأهمية دور المفوضية في خدمة النازحين في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد بشكل عام جرّاء انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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