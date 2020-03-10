تنظيم ورشة عمل حول تفعيل آليات حماية المرأة من العنف في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

نظمت وزارة حقوق الإنسان بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، بالعاصمة عدن، ورشة عمل حول تفعيل آليات حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك في إطار احتفال الوزارة باليوم العالمي للمرأة الـ 8 من مارس من كل عام.



وتهدف الورشة على مدى يومين إلى إكساب 35 مشاركا ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية واللجنة الفنية الحكومية الخاصة، مهارات إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل وآليات حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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وأشار مدير عام الشكاوي والبلاغات بوزارة حقوق الانسان عماد سنان، إلى بذل الوزارة جهودا حثيثة لإزالة التمييز ضد المرأة من أجل تحقيق المساواة وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية .. منوها إلى أن العالم يحتفي بهذه المناسبة في الوقت الذي تصعد فيه مليشيات الحوثي من انتهاكاتها لحقوق المرأة اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها .. مبينا بأن الوزارة وثقت تعرض 170 امرأة للاختطاف من قبل عناصر الحوثي خلال الفترات الماضية وأن العام الماضي 2019م شهد ارتفاعا لانتهاكات مليشيات الحوثي بحق المرأة.

من جانبها أوضحت نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن عبير الخراشي، أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المفوضية ووزارة حقوق الإنسان من أجل تفعيل آليات حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي .. مؤكدة استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني لمؤسسات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان بما يسهم في إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في اليمن بما فيها حقوق المرأة.

حضر افتتاح الورشة مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية بعدن يسرى البكري.