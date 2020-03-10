بن ياسر يناقش مع وجهاء "شحن" احتياجات المديرية من المشاريع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 الخليج 365 - المهرة ناقش محافظ المهرة محمد ياسر، اليوم، مع وجهاء وأعيان مديرية شحن، احتياجات المديرية من المشاريع والخدمات والتعاون بين المواطنين وأجهزة الأمن لما فيه تعزيز الامن والاستقرار في المديرية.

Advertisements وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الصحراء، مسلم زعبنوت أشاد المحافظ بتعاون وجهاء واعيان المديرية مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تطبيق النظام والقانون . من جانبهم أكد وجهاء شحن وقوفهم الدائم الى جانب السلطة المحلية ودعم الجهود لخدمة المحافظة.

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