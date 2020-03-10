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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب تنظم دورة تدريبية في السكرتارية التنفيذية لمنتسبي السلطة المحلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
بدأت اليوم بمحافظة مأرب دورة تدريبية في مجال السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب لعدد 22 متدرب ومتدربة من ديوان عام المحافظة والمكاتب التنفيذية، والتي تنظمها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب على مدى 10 أيام.
وفي افتتاح الدورة اشار مدير عام بحث التنمية الإدارية جمال قاسم الى ان العام الجاري هو عام التدريب والتأهيل لكافة كوادر ومنتسبي السلطة المحلية في المحافظة في مختلف المجالات بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة بما يحقق الارتقاء بأداء مختلف المكاتب وانجاز الاعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الى ان اختيار تأهيل العاملين في السكرتارية وادارات مدراء المكاتب تعتبر البوابة لتنظيم الاعمال والخطط والمعلومات والمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة باعتبار السكرتارية هي القلب النابض بالنسبة للعملية الإدارية وهي المفتاح الأول للنجاح .. مشيرا الى ان التدريب سيشمل جوانب مهنية ومهارية من تنمية القدرات وامكانية التطبيق في الواقع العملي بما يسهم في تحقيق قفزة نوعية في اداء المتدربين وانعكاسه على اداء المدراء والمكاتب التي يمثلونها.
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