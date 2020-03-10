- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. مديرية حجر تطالب بفحص الأغنام المقدمة من الفاو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ناشد سكان محليون في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، الجهات المعنية في منظمة الفاو، بضرورة نزول فريق طبي بيطري لفحص الأغنام التي وزعتها المنظمة في عدد من مناطق المديرية ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود على المستوى الأسري والمجتمعي من خلال مشروع Pro Act في اليمن.
وقالت مواطنون في مناشدتهم أن الكثير من الأغنام التي وزعت على عدد من الأسر في مديرية حجر ظهرت بها أعراض مرضية أدت إلى وفاتها مباشرة عقب توزيعها، مشيرين أن بعض الأسر لم تستفيد من المشروع نظرا لوفاة الأغنام التي وزعت إليهم من قبل منظمة الفاو.
وطالب المواطنون الجهات المعنية في منظمة الفاو والسلطة المحلية بمديرية حجر بضرورة نزول فريق بيطري لفحص الأغنام والتأكد من سلامتها الصحية بعد أن ظهرت عليها أعراض مرضية أدت لوفاة الكثير منها، وضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين بهذا العبث والاستهتار بحقهم.
وكانت منظمة الفاو قد وزعت نهاية الأسبوع الماضي أعداد كبيرة من الأغنام على الأسر في مناطق مديرية حجر ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود على المستوى الأسري والمجتمعي من خلال مشروع Pro Act في اليمن، إلا أن السكان تفاجئوا بعدم سلامتها الصحية والذي أدى إلى وفاة عدد منها.
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت.. مديرية حجر تطالب بفحص الأغنام المقدمة من الفاو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.