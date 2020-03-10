حضرموت.. مديرية حجر تطالب بفحص الأغنام المقدمة من الفاو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناشد سكان محليون في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، الجهات المعنية في منظمة الفاو، بضرورة نزول فريق طبي بيطري لفحص الأغنام التي وزعتها المنظمة في عدد من مناطق المديرية ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود على المستوى الأسري والمجتمعي من خلال مشروع Pro Act في اليمن.



وقالت مواطنون في مناشدتهم أن الكثير من الأغنام التي وزعت على عدد من الأسر في مديرية حجر ظهرت بها أعراض مرضية أدت إلى وفاتها مباشرة عقب توزيعها، مشيرين أن بعض الأسر لم تستفيد من المشروع نظرا لوفاة الأغنام التي وزعت إليهم من قبل منظمة الفاو.

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وطالب المواطنون الجهات المعنية في منظمة الفاو والسلطة المحلية بمديرية حجر بضرورة نزول فريق بيطري لفحص الأغنام والتأكد من سلامتها الصحية بعد أن ظهرت عليها أعراض مرضية أدت لوفاة الكثير منها، وضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين بهذا العبث والاستهتار بحقهم.

وكانت منظمة الفاو قد وزعت نهاية الأسبوع الماضي أعداد كبيرة من الأغنام على الأسر في مناطق مديرية حجر ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود على المستوى الأسري والمجتمعي من خلال مشروع Pro Act في اليمن، إلا أن السكان تفاجئوا بعدم سلامتها الصحية والذي أدى إلى وفاة عدد منها.