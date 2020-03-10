اختتام فعاليات الحملة التوعوية للدفاع المدني في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

نظمت الإدارة العامة للأمن والشرطة وفرع مصلحة الدفاع المدني بساحل حضرموت، حفلاً خطابياً وتكريمياً بمناسبة أختتام فعاليات الحملة التوعوية والإرشادية للوقاية من المخاطر والتي نظمتها مصلحة الدفاع المدني تزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني الأول من مارس.



وخلال الحفل ألقى نائب المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة العقيد سعيد بن دويس كلمة أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي تبذلها المصلحة بساحل حضرموت والدور الفاعل لرجال الدفاع المدني في حالات الكوارث والحرائق وأيضا دورهم في توعية المواطنين عبر الحملات التوعوية والإرشادية التي نفذتها المصلحة منذ مطلع الشهر الجاري تزامنا مع اليوم العالمي للدفاع المدني.

وقال العقيد "سعيد بن دويس" إن قيادة الأمن ممثلة بالعميد منير التميمي قد أولت مصلحة الدفاع المدني أهمية كبيرة من خلال إدخال الوسائل الحديثة والمتطورة بدعم من التحالف العربي وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة والتي مكّنت رجال الدفاع المدني من القيام بواجباتهم ومهامهم في خدمة المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة على أكمل وجه، كونها كانت تفتقر إلى مثل هذه الإمكانيات خلال الفترة الماضية.

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مشدداً على ضرورة تأهب رجال الدفاع المدني وجاهزيتهم الكاملة مثلما عهدناهم دائماً في سرعتهم المتناهية والتجاوب مع بلاغات المواطنين وتدخلاتهم في حالات الكوارث والحرائق لتقليل الخسائر المادية والبشرية.

بدوره قال مدير فرع مصلحة الدفاع المدني بساحل حضرموت العقيد سعيد حاج عبدالرحيم "إن رحال الدفاع المدني قاموا باستهداف المدراس والتجمعات السكانية خلال الحملة التوعوية والإرشادية للوقاية من المخاطر والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري، لتوعية المواطنين عن الحرائق وكيفية إخمادها والتعامل معها قبل وأثناء وبعد الحريق".

وأضاف العقيد "سعيد حاج" إن مصلحة الدفاع المدني شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة الماضية، ساعدت أفرادنا على القيام بواجباتهم وسرعة استجابتهم لبلاغات المواطنين عن حالات الحرائق والمشاركة في الكوارث الطبيعية، شاكراً اهتمام قيادة الأمن ودعمها المستمر لفرع المصلحة.

وجرى خلال الحفل تقديم فقرة مسرحية توعوية لفرقة البندر، وعرض روبرتاج لعمل الدفاع المدني، كما شهد الحفل أيضاً تكريم قيادتي السلطة المحلية والأمن وعدداً من منتسبي الدفاع المدني بساحل حضرموت.