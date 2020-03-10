اللواء 30 مدرع يستهدف آليات ومخزن ذخيرة تابع للحوثي في الفاخر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
استهداف ناجح لآليات ومخزن ذخيرة لمليشيا الذراع الإيرانية، في جبهة شمالي الضالع، غداة ضربات موجعة تلقتها المليشيات الحوثية في الفاخر وصبيرة.
تمكن سلاح المدفعية التابع للقوات المشتركة، بقيادة العميد الركن مظلي هادي أحمد العولقي، قائد محور الضالع، قائد اللواء 30 مدرع، فجر الثلاثاء، من تدمير آليات عسكرية ومخزن ذخيرة لمليشيات الحوثي في منطقة حبيل العبدي شمال قعطبة.
ووفقاً لمصدر عسكري باللواء 30 مدرع، تمَّ إحراق آليات عسكرية بما فيها وتدمير مخزن للذخيرة بمحتوياته.
وأفاد المصدر، أن ألسنة اللهب والسحب الدخانية الكثيفة تصاعدت من الآليات العسكريَّة مع سماع أصوات انفجارات متتالية جراء انفجار الذخيرة التابعة للمليشيات الحوثية.
وتصدت القوات الجنوبية والمشتركة لمحاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة والمقاومة في جبهات محور الفاخر وأجبرت المجاميع على الفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
ودمرت وحدات القوات الجنوبية مواقع وثكنات للمليشيات الحوثية وضربت أهدافاً متحركة وأخرى ثابتة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تواصلت الاشتباكات في مختلف جبهات القتال من مريس وحتى الفاخر وبتار وصبيرة.
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