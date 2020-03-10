شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين ...الاعلان قبل قليل عن اكرامية ضخمة مقدمة من الملك سلمان للشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر طبية في اليمن ان اكرامية جديدة منحها الملك سلمان إلى ابناء اليمن اليوم الثلاثاء . وطبقا للمصادر فقد استقبلت محافظة مأرب اليوم 4 أجهزة طبية متطورة وحديثة مخصصة لكشف كورونا وتم وضعها في مستشفى الهيئة بمأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة . جديد "الخليج 365" Advertisements

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