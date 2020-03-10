شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان الإمارات تفاجئ الجميع وتضع هذا الشرط الخطير على السعودية لاستعادة الجوف ونهم وتحرير صنعاء..."لن تصدق مصير الشيخ سلطان العرادة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت معلومات صادرة من ثلاثة مسؤولين يمنيين اثنان منهما على علاقة وثيقة بالإمارات أن أبو ظبي ستعيد قواتها إلى مأرب، كما ستشارك الفصائل التي دربتها القوات المشتركة والقوات الجنوبية في استعادة الجبهات التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية، كما أنها ستقود المعركة لتحرير صنعاء وفقاً لما نقله موقع الخبر اليمني.
وأكدت المعلومات أن عودة الإمارات إلى مأرب ومشاركة القوات التي دربتها مرهون باستجابة السعودية لمطالب تصحيح الشرعية والضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإجراء تغيير حقيقي في هيكل الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة المحلية.
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ووفقا للمعلومات فإن الإمارات تقترح تعيين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ذياب بن معيلي محافظاً لمحافظة مأرب وإقالة وزير الدفاع محمد المقدشي وعددا من القيادات العسكرية للمناطق والألوية المنتمية لحزب الإصلاح.
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