شكرا لمتابعة خبر عن هــام : شركات الصرافة ترفض الاستجابة لـ بنك العاصمة صنعاء و الاخير يظهر تخبط واضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات المقاومة الجنوبية في الضالع صحفي كويتي يتسبب بانهيار والدة "نسيم حبتور" ونقلها الى المستشفى بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية.. وهجوم سعودي كاسح على "ابو طلال الحمراني" (وهذا ماحدث) بعد كسرها في محافظة الجوف.. الحوثيين يلجون الى خطة بديلة للتقدم نحو مأرب وردنا الان : برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يعلن موقفا جديدا بشأن اليمن ( تفاصيل)

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