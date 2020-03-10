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عدن - ياسمين التهامي - غارات جوية عنيفة لمقاتلات التحالف العربي (المناطق المستهدفة)

عاودت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، شن غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران وذراعها المسلح في اليمن، بمحافظة حجة.



مصادر ميدانية قالت، إن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات جوية مواقع متفرقة وآليات عسكرية لمليشيات الحوثي في مديريتي مستبأ وحرض.



وبحسب المصادر فإن طيران التحالف شن عشر غارات متفرقة على عدد من مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية في المديريتين أسفرت عن تدمير مخزني سلاح وثلاثة أطقم مدرعة وعربة بي إم بي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا. جديد اب برس​ Advertisements ​

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