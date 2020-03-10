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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. قوات أمريكية جديدة تحتل أكبر قاعدة عسكرية في الجزيرة العربية وتعزيزات إضافية للسيطرة على موارد الجنوب النفطية

امريكا تغزو اليمن

كشف قيادي إعلامي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عن وصول قوات أمريكية وبريطانية جديدة إلى مدينة عدن، أمس الأول، كدفعة أولى من أكبر قوة تعتزم واشنطن نشرها في المناطق الاستراتيجية بالمحافظات الجنوبية.

ووفقاً لما كشفه فادي المرشدي القيادي الإعلامي في ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، فإن 450 جندياً أمريكياً وبريطانياً وصلوا إلى مدينة عدن كدفعة أولى.

جديد اب برس​

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المرشدي كشف أن واشنطن ولندن تعتزمان نشر (3) آلاف جندي من قواتهما في كل من مدينة عدن وقاعدة العند بمحافظة لحج وجزيرة سقطرى ومحافظات شبوة وحضرموت والمهرة.

خبراء عسكريون يرون بأن التحركات الأمريكية المكثفة في المحافظات الجنوبية، هدفه السيطرة على موارد النفط في الجنوب واحتلال المناطق الحيوية، والسيطرة على صناعة القرار في الجنوب.

ويرى اكاديميون في جامعة عدن ان دخول قوات الولايات المتحدة وسيطرتها على مناطق حساسة وحيوية، سيستدعي ردة فعل دولية ومحلية مناهضة، وهو ما سيؤدي الى تحويل عدن ومناطق الجنوب الى مناطق صراع مشتعلة وغير مستقرة، وهو ما لا يطمح له الجنوبيون ولن يقبلوا به.