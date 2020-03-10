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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــــاجل: الكشف عن اسم محافظ مأرب الجديد اختاره هادي وحظي بدعم وتأييد التحالف.. وتعيين سلطان العرادة وزيراً للنفط

عـــــــــــاجل: الكشف عن اسم محافظ مأرب الجديد اختاره هادي وحظي بدعم وتأييد التحالف.. وتعيين سلطان العرادة وزيراً للنفط والمعادن

– فري بوست- متابعات

كشفت مصدر حكومي رفيع بالرياض عن أسم الشخصية التي وقع اختيار الرئيس هادي عليها لشغل منصب محافظة محافظة مأرب وحظيت بدعم وتأييد من قبل دول التحالف.

جديد اب برس​

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وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ويشغل منصباً هاما في دوائر صنع القرار بالشرعية المعترف بها دوليا أن رئيس الجمهورية وقع اختياره على المهندس ذياب بن معيلي ليكون محافظاً لمحافظة مأرب بدلاً عن الشيخ سلطان العرادة المحافظ السابق.

ووفقاً للمصدر من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة قراراً جمهورياً بتعيين المهندس ذياب بن معيلي محافظاً لمحافظة مأرب، فيما سيتم تعيين العرادة وزيراً للنفط والمعادن في الحكومة الشرعية وفقا للمصادر.

وأجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بعدد من الشخصيات المقترحة لتولي منصب محافظ محافظة مأرب الذي تسعى دول التحالف إلى تغييره نتيجة انتمائه الجماعة الإخوان المسلمين التي ترعاها وتدعمها قطر وتركيا.

ويعد المهندس ذياب بن معيلي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام من أبرز مشايخ مأرب واحد رجال صالح الموالين لأبو ظبي كما يعرف بمواقفه العدائية لحزب الإصلاح “جماعة الإخوان المسلمين” في اليمن” وهو الأمر الذي رجح كفته بن معيلي لتولي منصب محافظ محافظة مأرب بدلا عن الشيخ سلطان العرادة القيادي البارز في حزب الاصلاح يتعرض لحملة إقصاء من المشهد السياسي في اليمن بدعم وإيعاز مباشر من قبل دول التحالف .