شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. رجل أعمال سعودي بارز يدخل الحجر الصحي بالرياض بعد عودته من دولة موبوءة.. شاهد أول (فيديو) له وكيف يقضي وقته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثّق رجل أعمال سعودي جانبًا من إقامته داخل الحجر الصحي في المملكة عقب عودته من الخارج بعد زيارة عدة دول موبوءة بفيروس كورونا. ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع الفيديو الذي أوضح موثق الفيديو قال أنه رجل أعمال سعودي وكان يتنقل خلال الفترة الماضية بين عدة دول بها إصابات بالفيروس، وعند وصوله لمطار الرياض تم الكشف عليه ووضحه في الحجر الصحي خوفا من انتقال العدوى. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ واوضح إنه نزل أولا في منتجع في الدرعية ثم انتقل إلى فندق في الرياض على نفقة الدولة حيث تقدم له الرعاية الطبية الفائقة ويحظى بمعاملة راقية من قبل الطاقم الطبي المشرف على حالته، موضحًا أن الاهتمام أفضل مما يقدم في أوروبا.

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