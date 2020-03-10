شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى عملاقة تهاجم منزلاً مكتظ بالسكان وتلتهم من يقف امامها ..شاهد النهاية الصادمة للجميع..فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عرضت فضائية الآن ، تقريراً عن أفعى طولها يصل إلى 5 أمتار تهاجم سقف منزل .
وأظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط ثعبان يبلغ طوله 5 أمتار و30 سم على الأرض، ومهاجمته عددًا من المنقذين الذين جاءوا لإخراجه من أحد المنازل.
ووفقأ للتقرير فقد ظهر شخص يقوم بعملية إمساكه و إزالته من السقف، سقط على الأرض فجأة تجنبا لمهاجمة أفراد الأسرة بالمنزل.
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ويظهر في المقطع شجاعة صائد الثعابين السامة وهو يقبض عليه بكل قوة فى محاولة لإنزاله من السقف الخشبى الذى يلتف حوله.
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