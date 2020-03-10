شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا التهمت أفعى الكوبرا العربية مروضها السعودي وهو يلاعبها على المسرح امام الجميع ..شاهد كيف أصبح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم تعرضه لـ8 لدغات من أفعى الكوبرا العربية من قبل إلا أن الأخيرة لم تكن هينة، حيث كاد الأطباء أن يبتروا إصبعه الإبهام بعدما ظهر لحم ذراعه من شدة التورم بسبب السم القاتل.

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يقولون بأن من يداعب الثعابين عليه تحمل سمها، فقد قامت أفعى الكوبرا بعض ذراع سيدها مروض الثعابين والحيوانات المفترسة «محمد القايد» أثناء أحد العروض الخطيرة في جنوب عسير.



كانت العضة خطيرة ونقل على إثرها إلى المستشفى في الحال، تظهر الصور ذراعه وقد ظهر منه اللحم والعظام وكأنه كوي بالنار، وأخبره الأطباء بضرورة بتره فورًا حتى لا ينتقل السم لباقي الجسد.

حاول الأطباء إيجاد حل بدلًا من بتر الإصبع وفقًا لصحيفة سبق، وانتهوا إلى إجراء 8 عمليات في ذراعه وقد أثبتت نجاحها فعدلوا عن ضرورة بتر الإبهام.

تعتبر أفعى الكوبرا العربية من أخطر أنواع الأفاعي، وقد غدرت به وعضته خلال تقديمه لعرض أمام الجمهور بإحدى الحدائق في جنوب جنوب عسير.

