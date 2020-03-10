شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكرامية جديدة من الملك سلمان إلى ابناء اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت مصادر طبية في اليمن ان اكرامية جديدة منحها الملك سلمان إلى ابناء اليمن اليوم الثلاثاء . وطبقا للمصادر فقد استقبلت محافظة مأرب اليوم 4 أجهزة طبية متطورة وحديثة مخصصة لكشف كورونا وتم وضعها في مستشفى الهيئة بمأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • وردنا الان : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد • مذيعة "mbc" السعودية لجين عمران في وضع مثير مع مصطفى الاغا .. ارتدت ملابس فاتنة فسحرت عقلة ..(فيديو) • أجمل مذيعة بقناة الجزيرة تظهر في حفل زفاف شقيقها بملابس صارخة وتخطف الانظار بإطلالة جريئة وساحرة .."شاهد الصور" • وداعا لضغط الدم والأزمات القلبية .. تناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا وعش طوال حياتك مرتاح البال • هل تذكرون الأميرة هيا بنت الحسين .. شاهدو المفاجأة التي أعلنتها فجر اليوم بشأن محمد بن سلمان وابنتها جليلة !؟ Advertisements • اربعة تطبيقات اذا كانت موجودة على هاتفك قم بحذفها سريعا قبل أن تدمر حياتك ... (شاهد هذا الفيديو الخطير والمرعب) • ما علاقة الزبادي بالسكتة القلبية وارتفاع ضغط الدم .. معلومة طبيبة ستذهلك !! • أسد يلتهم فتاة عشرينية بلمح البصر ويهرب بها نحو الغابة .. وعندما بدأ بغرس مخالبه في جسدها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..(شاهد فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية) • هذه الفاكهة تمنع السكتات الدماغية وتعالج مشاكل الربو وتفتت حصوات الكلى .. والمفاجأة أنها منتشرة بكثرة وبسعر التراب ويتجاهلها الكثيرون ! • سيدة تتهم رئيس دولة عربية باغتصابها وإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه .. وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل على الهواء ..شاهد فيديو صادم • عاجـــل : الأمير "بن نايف" يظهر مع عمه أحمد بن عبدالعزيز بعد إعلان اعتقالهم ..شاهد كيف اصبح شكله ..(صور) ----------------------------

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