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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الملك سلمان يباغت ابناء اليمن شمالا وجنوبا ومرسوم ملكي يبهج قلوبهم واول رد فعل من الشرعية..( نص المرسوم الملكي)

أكدت مصادر طبية في اليمن ان اكرامية جديدة منحها الملك سلمان إلى ابناء اليمن اليوم الثلاثاء .

وطبقا للمصادر فقد استقبلت محافظة مأرب اليوم 4 أجهزة طبية متطورة وحديثة مخصصة لكشف كورونا وتم وضعها في مستشفى الهيئة بمأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة .

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