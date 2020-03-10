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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبول الحرب تقرع: تركيا تطلق تهديداً عسكرياً ضد إيران بعد تطورات خطيرة في دولة عربية وتوجه الجيش بالاستعداد لاستخدام القوة

وجهت تركيا، اليوم الثلاثاء؛ تهديدًا عسكريًّا ضد إيران، بسبب التطورات التي وصفتها بـ”الخطيرة” في إدلب.

وفي تقرير رصده “الميدان اليمني”، اتهمت صحيفة “يني شفق” التركية، إيران، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بشأن إدلب في 5 آذار/ مارس.

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طبول الحرب تقرع: تركيا تطلق تهديداً عسكرياً ضد إيران بعد تطورات خطيرة في دولة عربية وتوجه الجيش بالاستعداد لاستخدام القوة

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ونقلت الصحيفة المقربة من الحزب الحاكم في تركيا، عن مصادر أمنية تركية، أن القوات التركية أظهرت حساسية كبيرة، بسبب خروقات القوات الإيرانية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصرفت بناء على ذلك امتثالا لاتفاقية وقف إطلاق النار بإدلب.





تركيا تطلق تهديداً عسكرياً ضد إيران

وشدد المصدر الأمني التركي، على أن القوات التركية المتواجدة في إدلب مستعدة لاستخدام القوة ضد من ينتهك الاتفاق إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أنه لم يسجل أي انتهاك لوقف إطلاق النار من القوات التركية.

ولفت إلى أنهم “على دراية بمحاولات النظام السوري والميليشيات الإيرانية انتهاك الاتفاق، ويتم رصدها”.

وتوقع المصدر الأمني التركي من روسيا كدولة ضامنة، باتخاذ خطوات يلزم النظام السوري للامتثال للبنود الواردة بالاتفاق.

وفي السياق، ذكرت الصحيفة، أن إيران التي سعت لإجراء محادثات مع تركيا بشأن إدلب دون موسكو، مع انطلاق عملية “درع الربيع”، بدأت بالتحرك لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وأضافت “يني شفق”: أن “القوات الإيرانية بدأت بالانتقال إلى منطقة وقف إطلاق النار بإدلب، وقامت ببعض المضايقات لنقاط المراقبة التركية”.

ولفتت الصحيفة، إلى أن “القوات الإيرانية تواصل أنشطتها دون هوادة، وأرسلت تعزيزات إلى مدينة سراقب من لواء الفاطميون، والزينبيون، وحزب الله من بلدات الفوعة ونبل والزهراء والكفرية”.

وأكدت “يني شفق”، أنه تم نقل عدد كبير من القوات إلى جبل الزاوية، فيما عزز حزب الله اللبناني مواقعه في المنطقة، مستشهدة باستهداف “الممر الآمن” والقوات التركية في الأتارب.

وأكدت الصحيفة المقربة من الحزب الحاكم في تركيا، بأن روسيا الدولة الضامنة، لم تتخذ أي خطوات بسبب الانتهاكات المتواصلة، في تلميح إلى رغبتها في انهيار الاتفاق.

وأوضحت أن قوات النظام أطلقت نيران الرشاشة، على القوات التركية، من قرية “أورم الصغرى” القريبة من بلدة الأتارب.

تركيا توجه الجيش بالاستعداد لاستخدام القوة

ويوم أمس، أطلقت قوات النظام السوري، ثلاث قذائف هاون على بعد 800 متر، من منطقة تتواجد فيها قوات تركية أخرى.

وأشارت إلى أنه عقب إعلان وقف إطلاق النار، قامت قوات النظام بشن هجوم على قريتي معرة موخص والبريج شمال غربي مدينة كفرنبل جنوبي إدلب، لكنها اضطرت للتراجع.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى ما تم تداوله عبر وسائل إعلام النظام السوري، بشأن ظهور قائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، على خط “حلب-إدلب”، وزيارته لمواقع حزب الله والقوات الإيرانية هناك.