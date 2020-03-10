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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ سلطان العرادة يتلقى ضربة ساحقة ومارب في خطر .. والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي خارج التغطية

أفادت مصادر محلية في مدينة مأرب أن قوات الجيش الوطني خاضت اليوم الثلاثاء معارك شرسة، هي الأعنف ضد مليشيات الحوثي في عدة مناطق من جبهة صرواح غربي مأرب.

وقالت المصادر لـ”الميدان اليمني” أن قوات الجيش الوطني، تصدت لعدة زحوفات نفذتها مليشيات الحوثي على مواقع الجيش في جبهة صرواح منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الثلاثاء استمرت لساعات طويلة غابت فيها المساندة الجوية لطيران التحالف العربي في ظل تعزيزات عسكرية ضخمة لميليشيا الحوثي وهجوم كثيف وغير مسبوق لم تصمد أمامه قوات الشرعية طويلا مما مكن المليشيا من السيطرة على مناطق استراتيجية في مديرية صرواح مطلة على مدينة مأرب.

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الشيخ سلطان العرادة يتلقى ضربة ساحقة ومارب في خطر .. والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي خارج التغطية

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مليشيات الحوثي تسيطر على مناطق صرواح

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي تمكنت من إسقاط تباب البراء، بعد أن انسحبت قوات الجيش الوطني من بعض مواقعها مما أدى إلى إحكام المليشيات الحوثية سيطرتها النارية على الطلعة الحمراء المطلة على مدينة مأرب بشكل مباشر.





ويرى مراقبون بان سيطرة الحوثيين، على الطلعة الحمراء الاستراتيجية تعني بأن جبهة صرواح غربي مأرب حسمت عسكرياً لصالحهم المليشيا الحوثية التي دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى جبهة صرواح بهدف إسقاطها بالكامل مستغلة انشغال قوات الجيش الوطني بمعارك جبهات الجوف.