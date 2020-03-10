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صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة عربية تحصل على سلاح “فتاك وخطير” من أقوى أنظمة الردع في العالم قادر على تدمير مدن بأكملها في 30 ثانية فقط (صور)

حصلت دولة عربية على راجمات صواريخ مصنفة من أقوى الأنظمة في العالم مكونة من شاحنات ثمانية الدفع حاملة لقاذفات صواريخ لها القدرة على إطلاق القذائف على بعد يتجاوز 150 كم بهامش خطأ لا يتعدى متر. وأعلنت القوات المسلحة المغربية عن تسلمها نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، الذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الشيخ سلطان العرادة يتلقى ضربة ساحقة ومارب في خطر .. والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي خارج التغطية طبول الحرب تقرع: تركيا تطلق تهديداً عسكرياً ضد إيران بعد تطورات خطيرة في دولة عربية وتوجه الجيش بالاستعداد لاستخدام القوة دولة عربية تحصل على سلاح “فتاك وخطير” من أقوى أنظمة الردع في العالم قادر على تدمير مدن بأكملها في 30 ثانية فقط (صور) عبد الباري عطوان.. يفجر مفأجاة مزلزلة ويكشف تفاصيل جديدة عن مصير الأميرين احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ويتوقع تنفيذ حكم الإعدام قريباً ولي العهد السعودي يصعق والده الملك سلمان ويرعب كل افراد الاسرة الحاكمة ويوجه ضربة ساحقة للامير محمد بن نايف لن تقوم له بعدها قائمة ..لن تصدق ماذا فعل Advertisements أول ظهور للأمير “بن نايف“ برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. بعد إعلان اعتقاله ..شاهد كيف أصبح.. (صورة) نبتة يمنية مذهلة رخيصة الثمن يطلق عليها البريطانيين المعجزة الطبية، اذا تناولتها يوميا فستحميك انت وكل وافراد عائلتك من 5 امراض فتاكة فشل الطب الحديث في علاجها واخير انتهى الرعب والقلق من الفيروس القاتل ..الصين تثلج صدور سكان العالم وتنهي الخوف والهلع والرئيس الصيني يعلن قبل قليل السيطرة على فيروس كورونا أقوى أنظمة الردع في العالم

وتم نقل الراجمات إلى مقر ثكنة المجموعة 18 للمدفعية الملكية.

وهذا النظام الحربي عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم، قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أزيد من 150 كيلومترا. ولا يتعدى هامش الخطأ المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعلها من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا السلاح من أقوى أسلحة الردع في ترسانة الجيش المغربي، حيث أن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغ محملة بـ 280 كلغ من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط، وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق.

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