شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي بوفاة الفنان انور مبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 الخليج 365 - عدن بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان انور مبارك.

Advertisements وأشار الرئيس في برقيته الموجهة إلى اهل وذوي الفقيد ومحبيه إلى مكانته الفنية وإسهاماته الثقافية والوطنية. وعبر عن خالص العزاء وصادق والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يعزي بوفاة الفنان انور مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.