محافظ المهرة يشيد بجهود مرصد أين في التوعية ونشر الوعي الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

المهرة - الخليج 365

أشاد محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، بجهود مرصد " أين " للحقوق والتنمية في التوعية وتعزيز ثقافة التطوع في نشر الوعي الصحي بين أوساط المجتمع.



واطّلع المحافظ خلال لقاءه اليوم بوفد من المرصد على أنشطتهم وفعالياتهم ومساهماتهم في نشر الوعي الصحي والنهوض بالمجتمع وتطوره.

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وقال المحافظ بن ياسر : " سنعمل على توجيه الجهات ذات العلاقة للتعاون والتنسيق مع المرصد في أداء مهامه النبيلة لخدمة المجتمع "، شاكراً جهود مرصد " أين " وقيامهم بالدور المجتمعي المناط بهم على أكمل وجه.

وأكد بن ياسر على تقديم الدعم المادي والمعنى للمرصد.. موجهاً الوفد قائلاً : "نشد على أيديكم في مواصلة طريقكم في رفع الوعي المجتمعي في أوساط المجتمع ورصد أي مخالفات قد تحدث سواءً على مستوى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

من جانبها عبرت مدير المرصد الأستاذة آمنه محمد سالم، عن شكرها للمحافظ لتعاونه مع جميع مؤسسات المجتمع المدني التطوعية.

وأشارت بصورة موجزة إلى بعض الحملات التي شارك فيها المرصد وقيامه بحملة نظافة شملت مديرية الغيضة رافقتها حملة توعوية بأهمية النظافة وتوزيع الملصقات، بالإضافة إلى التنسيق مع خطباء المساجد لتوجيه المواطنين ورفع الوعي المجتمعي للقضاء على الظواهر السلبية والعشوائية في المجتمع.