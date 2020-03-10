محافظ المهرة يناقش المعوقات التي تواجه موردي البضائع عبر ميناء نشطون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

المهرة - الخليج 365

ناقش محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم، مع موردي البضائع والسيارات عبر ميناء نشطون، المعوقات والصعوبات التي تواجههم، بحضور الأمين العام للمجلي المحلي الأستاذ سالم عبد الله بن نيمر.



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وطرح المحافظ في الإجتماع عدد من المقترحات بالمعالجات لتسهيل عملية الاستيراد عبر ميناء نشطون، من ضمنها التنسيق مع قيادة التحالف العربي لاستثناء المحافظة من الإجراءات المعقدة المتعلقة بإستيراد البضائع والمعدات.

وطالب الموردين ببعض التسهيلات الجمركية لما من شأنه إنعاش حركة التجارة في المحافظة وتعزيز السوق المحلي بمختلف البضائع.

ووعد المحافظ بزيارة تفقدية لميناء نشطون الحيوي خلال الأيام القادمة والإطلاع على سير العمل فيه.. مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للتجار لما فيه خدمة المحافظة وتشجيع الإستيراد فيها