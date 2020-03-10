عـــــاجل : هذا ما سيحدث في دول الخليج.. وزير كويتي يتنبأ بانهيار دول عربية قبيل انتهاء العام 2020م

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عدن - ياسمين التهامي - حذر سامي عبد اللطيف النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق من "انفجار نووي" وشيك بالخليج، دون أن يوضح مصدره. وقال النصف عبر حسابه على موقع "تويتر": "لن ينتهي عام 2020 المدمر إلا بانهيار مالي عالمي وتدهور أحوال بعض الدول العربية لتنظم لمعسكر الفوضى والحروب الأهلية كحال غيرها". جديد "الخليج 365" Advertisements ومضى في توقعاته قائلاً: "وسيصيب دول الخليج أضرار اقتصادية فادحة تبعًا للانهيار الاقتصادي العالمي ولأسعار النفط إضافة لاحتمال إعلان عن اول تفجير نووي بالخليج.. اللهم لطفك". وفي تغريدة سابقة، طالب الوزير الأسبق، تركيا وإيران بالكف عن التدخل في شئون دول الخليج: وكتب: "للجارتين العزيزتين تركيا وايران: رغم وجود ملايين العرب من مواطنيكم فلم نسمع بتدخل دولة عربية بشئون أي منكم ولم ترسل دولنا العربية جيش أو حرس وطني لأراضيكم فماذا تعمل جيوشكم ومخابراتكم على أراضينا وما هي نتيجة ذلك التدخل وتوزيع الأدوار عدا الدمار والدماء والخراب؟ كفوا عنا". وتموج منطقة الخليج بالتوترات، ووصل التوتر إلى ذروته قبل شهور بين السعودية وإيران، على خلفية اتهام الأخيرة بقصف منشآت نفطية داخل المملكة.

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