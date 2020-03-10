وزير الصحة يتفقد مستشفى الشهيد أبو حرب الملصي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم، سير العمل في مستشفى الشهيد أبو حرب الملصي بصنعاء.

وأطلع الدكتور المتوكل ومعه مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني، على طبيعة الخدمات التي يقدّمها المستشفى والأوضاع الصحية للمرضى.

وخلال اطلاعه على مختلف الأقسام والطوارئ والعيادات والعناية المركزة وعناية الأطفال والعمليات، استمع وزير الصحة من القائمين على المستشفى إلى شرح حول مجمل الخدمات الصحية التي يقدّمها المستشفى للمترددين عليه.

كما أطلع على مستوى الإنجاز في أعمال التوسعة والتأهيل في المستشفى، مشيداً بصمود الكادر العامل بالمستشفى رغم استمرار العدوان والحصار وتوقف المرتبات، مشدداً على تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.